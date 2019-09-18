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2019'da Öne Çıkan Finansal Teknolojiler

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Sinem Cantürk, 2019'da öne çıkan finansal teknolojileri Wise TV'ye anlattı.

18.09.2019 20:32
KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Sinem Cantürk, 2019'da öne çıkan finansal teknolojileri Wise TV'ye anlattı. Cantürk, şu anda en öne çıkan finansal teknolojinin 'açık bankacılık' olduğunu ifade etti. Bir diğer teknolojinin ise blog zincir olduğunu, fakat geçtiğimiz senelerde beklenilen ivmeyi kazanmadığını belirtti. "2019 yılında blog zincir, en çok konuşulan finansal teknolojilerin başında olacağı ve çok daha çözüm,servis odaklı olduğu için yüksek yatırım almasını bekliyoruz." dedi.

2019 yılında sigortacılıkla ilgili olan teknolojilerin büyük yatırımlar almasını öngördüklerini belirten Cantürk, bu yıl regülasyon teknolojilerinin de ivme kazanacağını ifade etti.
2019'da Öne Çıkan Finansal Teknolojiler

Türkiye, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

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