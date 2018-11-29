2019'da Uzun Tatiller Bizi Bekliyor! 8 Gün İzin Alan 41 Gün Tatil Yapabilecek

Uçak bileti, kredi ve mevduatta fiyat karşılaştırma hizmeti veren Enuygun.com'un araştırmasına göre; 2019 yılında 8 gün izin alan çalışanlar 41 gün izin yapabilecek.

BİRLEŞTİRMEK AVANTAJLI

Yeni yıla Salı gününe denk gelen yılbaşı tatiliyle başlıyoruz. 1 gün izin alarak hafta sonuyla birleştirip 4 gün tatil yapabilmek mümkün. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de Çarşambaya denk geliyor. Bu günleri hafta sonu izinleriyle birleştirip uzun bir tatil yapabilirsiniz.

BAYRAMLARDA 9 GÜNLÜK TATİL İMKANI

Ramazan Bayramı tatili için de 1,5 gün, Kurban Bayramı için de 2 gün izin alarak 9 günlük tatil yapılabilecek. Erken rezervasyonların avantajlı olduğu bu günlerde hesabı buna göre yapmakta fayda var. Enuygun.com seyahat analisti Tuğba Hacıbayramoğlu da bu konuda, "Tatil dönemlerinde uçak bileti ve otel fiyatları normal sezona göre daha yüksek olur" diyerek erkenden rezervasyon yapmanın avantajına dikkat çekiyor.