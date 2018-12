2019'da Vizyona Girmesi Beklenen En İyi Filmler

2018 yılında tüm filmleri geride bırakarak, 2019'un heyecan verici filmleri bizi bekliyor. Bu yıl vizyona girmesi beklenen ve günlerini saymamıza sebep olacak birçok film yer alıyor. İşte 2019'da vizyona girmesi beklenen en iyi filmleri sizin için listeledik. 2019 yılının sinema filmlerine şimdiden hazır olun!1. The Lion King: Aslan Kral19 Temmuz 2019'da vizyona girmesi beklenen The Lion King, yavru bir aslan olan Simba'nın maceralarını konu ediyor.Yönetmen: Jon FavreauOyuncular: Donald Glover, Beyoncé Knowles, Chiwetel Ejiofor2. Once Upon a Time in Hollywood1969 yazında Los Angeles'de geçen filmde, hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. 23 Ağustos 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.Yönetmen: Quentin TarantinoOyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie3. Avengers 4Avengers: Infinity War Part I filminin bir yıl sonrasında, 26 Nisan 2019 yılında izleyiciyle buluşacak olan devam filmi.Yönetmen: Joe Russo, Anthony RussoOyuncular: Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson4. JokerTodd Phillips ve Scott Silver'ın senaryosunu üstleneceği Joker filminin yönetmen koltuğunda daPhillips oturacak. 4 Ekim 2019 vizyon tarihinde seyircisiyle buluşması bekleniyor.Yönetmen: Todd PhillipsOyuncular: Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beetz5. Star Wars: Episode IXStar Wars serisi kaldığı yerden devam ediyor. 19 Aralık 2019 tarihinde seyircisiyle buluşacak.Yönetmen: J.J. AbramsOyuncular: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega6. The IrishmanThe Irishman, yönetmenliğini Martin Scorsese'nin gerçekleştirdiği ve senaryosu Steven Zaillian tarafından yazılan Amerika Birleşik Devletleri yapımı biyografik suç filmi. 2019 yılında vizyona girmesi bekleniyor.Yönetmen: Martin ScorseseOyuncular: Robert de Niro, Joe Pesci, Al Pacino7. SerenityBaker Dill, tropikal Plymouth Adası'na tur gezileri yapan bir balıkçı teknesinin kaptanıdır. Ancak bu sessiz ve huzurlu hayatı, eski eşi Karen'ın çaresizce istediği bir iyilik ile paramparça olur. 2019 yılında vizyona girmesi bekleniyor.Yönetmen: Steven KnightOyuncular: Anne Hathaway, Matthew McConaughey, Diane Lane, Djimon Hounsou8. Captain MarvelFilm Carol Danvers'ın Captain Marvel'a dönüşümünden değil, Carol Danvers'ın Captain Marvel olarak dünyaya düşüşünden ilerliyor. 8 Mart 2019 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.Yönetmen: Anna Boden, Ryan FleckOyuncular: Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson9. Pokémon Detective PikachuMerakla beklenen Pokémon Detective Pikachu, Başarılı özel dedektif Harry Goodman esrarengiz bir şekilde kaybolur ve 21 yaşındaki oğlunu konu alıyor. 10 Mayıs 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.Yönetmen: Rob LettermanOyuncular: Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe10. Ad AstraFantastik bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Ad Astra, 24 Mayıs 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.Yönetmen: James GrayOyuncular: Brad Pitt, Ruth Negga, Tommy Lee Jones11. Toy Story 4Oyuncak hikayesi serisi kaldığı yerden devam ediyor.Oyuncak Hikayesi 4, kaşıktan yapılma bir oyuncak olan Forky'nin atıldığı macerayı konu ediyor. 21 Haziran 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.Yönetmen: Josh CooleyOyuncular: Keanu Reeves, Tom Hanks, Tony Hale12. Dark PhoenixX-Men: Dark Phoenix, Marvel Comics'in X-Men karakterlerinden uyarlanan ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan ABD yapımı süper kahraman filmi. X-Men film serisinin on üçüncü ve yeni bir X-Men üçlemesinin başlangıç filmi olacaktır. 7 Haziran 2019'da vizyona girecek.Yönetmen: Simon KinbergOyuncular: Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain13. RocketmanRocketman, müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan ve ölümsüz parçalara imza atan Elton John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan işbirliği sürecini konu alıyor. 7 Haziran 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.Yönetmen: Dexter FletcherOyuncular: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden14. Spider-Man: Far From HomeÖrümcek Adam macerasının 2. devam halkası olan filmde Peter Parker'ı bir kez daha milyonlarca hayran kazanan yeni nesil Örümcek Adam Tom Holland canlandırıyor. 5 Temmuz 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.Yönetmen: Jon WattsOyuncular: Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei15. How to Train Your Dragon: The Hidden WorldHicks, Vikinglerin ilk ejderha eğitmeni olmuş ve ejderhalar ile insanlar arasındaki barışı sağlama görevini başarıyla yerine getirmiştir. Ejderhası Dişsiz ile kazandıkları bu barış, Dişsiz'in yeni keşfi ile önemini kaybeder. Dişsiz artık tükendiğini sandığı kendi soyuna mensup bir ejderhayı keşfeder.Bu esrarengiz flm 24 Ocak 2019'da vizyona girecek.Yönetmen: Dean DeBloisOyuncular: Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett16. Chaos WalkingTodd Hewitt, insanlık için yeni bir umut olan "Yeni Dünya"nın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. İnsanlık için yeni bir umut olması beklenen "Yeni Dünya", "Noise" adı verilen bir virüs sebebiyle cehenneme döner. Heyecanlı ve bilim-kurgu filmi olan bu film 28 Şubat 2019'da izleyicisiyle buluşması bekleniyor.Yönetmen: Doug LimanOyuncular: Daisy Ridley, Tom Holland, Demian Bichir