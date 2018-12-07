07 Aralık 2018, 19:43
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2019'da Vizyona Girmesi Beklenen En İyi Filmler

2019

2018 yılını geride bıraktığımız gibi bu yılın en heyecanlı ve unutulmaz filmlerini de geride bıraktık.2019 yılında sinema filmlerine heyecanlı bir giriş yapıyoruz. Bu yıl vizyona girmesi beklenen ve günlerini saymamıza sebep olacak birçok film yer alıyor. İşte 2019'a girerken bizi karşılayacak en heyecanlı filmleri sizin için listeledik.



2018 yılında tüm filmleri geride bırakarak, 2019'un heyecan verici filmleri bizi bekliyor. Bu yıl vizyona girmesi beklenen ve günlerini saymamıza sebep olacak birçok film yer alıyor. İşte 2019'da vizyona girmesi beklenen en iyi filmleri sizin için listeledik. 2019 yılının sinema filmlerine şimdiden hazır olun!

1. The Lion King: Aslan Kral

19 Temmuz 2019'da vizyona girmesi beklenen The Lion King, yavru bir aslan olan Simba'nın maceralarını konu ediyor.

Yönetmen: Jon Favreau

Oyuncular: Donald Glover, Beyoncé Knowles, Chiwetel Ejiofor

2. Once Upon a Time in Hollywood

1969 yazında Los Angeles'de geçen filmde, hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. 23 Ağustos 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

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3. Avengers 4

Avengers: Infinity War Part I filminin bir yıl sonrasında, 26 Nisan 2019 yılında izleyiciyle buluşacak olan devam filmi.

Yönetmen: Joe Russo, Anthony Russo

Oyuncular: Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson

4. Joker

Todd Phillips ve Scott Silver'ın senaryosunu üstleneceği Joker filminin yönetmen koltuğunda da 

Phillips oturacak. 4 Ekim 2019 vizyon tarihinde seyircisiyle buluşması bekleniyor. 

Yönetmen:  Todd Phillips

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beetz 

5. Star Wars: Episode IX

Star Wars serisi kaldığı yerden devam ediyor. 19 Aralık 2019 tarihinde seyircisiyle buluşacak. 

Yönetmen: J.J. Abrams

Oyuncular: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega

6. The Irishman

The Irishman, yönetmenliğini Martin Scorsese'nin gerçekleştirdiği ve senaryosu Steven Zaillian tarafından yazılan Amerika Birleşik Devletleri yapımı biyografik suç filmi. 2019 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Robert de Niro, Joe Pesci, Al Pacino

7. Serenity

Baker Dill, tropikal Plymouth Adası'na tur gezileri yapan bir balıkçı teknesinin kaptanıdır. Ancak bu sessiz ve huzurlu hayatı, eski eşi Karen'ın çaresizce istediği bir iyilik ile paramparça olur. 2019 yılında vizyona girmesi bekleniyor. 

Yönetmen: Steven Knight

Oyuncular: Anne Hathaway, Matthew McConaughey, Diane Lane, Djimon Hounsou

8. Captain Marvel

Film Carol Danvers'ın Captain Marvel'a dönüşümünden değil, Carol Danvers'ın Captain Marvel olarak dünyaya düşüşünden ilerliyor. 8 Mart 2019 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor. 

Yönetmen: Anna Boden, Ryan Fleck

Oyuncular: Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson 

9. Pokémon Detective Pikachu

Merakla beklenen Pokémon Detective Pikachu, Başarılı özel dedektif Harry Goodman esrarengiz bir şekilde kaybolur ve 21 yaşındaki oğlunu konu alıyor. 10 Mayıs 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.

Yönetmen: Rob Letterman

Oyuncular: Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe

10. Ad Astra

Fantastik bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Ad Astra, 24 Mayıs 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.

Yönetmen: James Gray

Oyuncular: Brad Pitt, Ruth Negga, Tommy Lee Jones 

11. Toy Story 4

Oyuncak hikayesi serisi kaldığı yerden devam ediyor.Oyuncak Hikayesi 4, kaşıktan yapılma bir oyuncak olan Forky'nin atıldığı macerayı konu ediyor. 21 Haziran 2019'da vizyona girmesi bekleniyor. 

Yönetmen:  Josh Cooley

Oyuncular: Keanu Reeves, Tom Hanks, Tony Hale

12. Dark Phoenix

X-Men: Dark Phoenix, Marvel Comics'in X-Men karakterlerinden uyarlanan ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan ABD yapımı süper kahraman filmi. X-Men film serisinin on üçüncü ve yeni bir X-Men üçlemesinin başlangıç filmi olacaktır. 7 Haziran 2019'da vizyona girecek. 

Yönetmen:  Simon Kinberg

Oyuncular: Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain

13. Rocketman

Rocketman, müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan ve ölümsüz parçalara imza atan Elton John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan işbirliği sürecini konu alıyor. 7 Haziran 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.

Yönetmen:  Dexter Fletcher

Oyuncular: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden 

14. Spider-Man: Far From Home

Örümcek Adam macerasının 2. devam halkası olan filmde Peter Parker'ı bir kez daha milyonlarca hayran kazanan yeni nesil Örümcek Adam Tom Holland canlandırıyor. 5 Temmuz 2019'da vizyona girmesi bekleniyor. 

Yönetmen: Jon Watts

Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei

15. How to Train Your Dragon: The Hidden World

Hicks, Vikinglerin ilk ejderha eğitmeni olmuş ve ejderhalar ile insanlar arasındaki barışı sağlama görevini başarıyla yerine getirmiştir. Ejderhası Dişsiz ile kazandıkları bu barış, Dişsiz'in yeni keşfi ile önemini kaybeder. Dişsiz artık tükendiğini sandığı kendi soyuna mensup bir ejderhayı keşfeder.

Bu esrarengiz flm 24 Ocak 2019'da vizyona girecek.

Yönetmen: Dean DeBlois

Oyuncular: Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett

16. Chaos Walking

Todd Hewitt, insanlık için yeni bir umut olan "Yeni Dünya"nın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. İnsanlık için yeni bir umut olması beklenen "Yeni Dünya", "Noise" adı verilen bir virüs sebebiyle cehenneme döner. Heyecanlı ve bilim-kurgu filmi olan bu film 28 Şubat 2019'da izleyicisiyle buluşması bekleniyor. 

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Daisy Ridley, Tom Holland, Demian Bichir

Phoenix,Yönetmen