2019'da Vizyona Girmesi Beklenen En İyi Filmler

2018 yılında tüm filmleri geride bırakarak, 2019'un heyecan verici filmleri bizi bekliyor. Bu yıl vizyona girmesi beklenen ve günlerini saymamıza sebep olacak birçok film yer alıyor. İşte 2019'da vizyona girmesi beklenen en iyi filmleri sizin için listeledik. 2019 yılının sinema filmlerine şimdiden hazır olun!
1. The Lion King: Aslan Kral
19 Temmuz 2019'da vizyona girmesi beklenen The Lion King, yavru bir aslan olan Simba'nın maceralarını konu ediyor.
Yönetmen: Jon Favreau
Oyuncular: Donald Glover, Beyoncé Knowles, Chiwetel Ejiofor
2. Once Upon a Time in Hollywood
1969 yazında Los Angeles'de geçen filmde, hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. 23 Ağustos 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.
Yönetmen: Quentin Tarantino
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie
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3. Avengers 4
Avengers: Infinity War Part I filminin bir yıl sonrasında, 26 Nisan 2019 yılında izleyiciyle buluşacak olan devam filmi.
Yönetmen: Joe Russo, Anthony Russo
Oyuncular: Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson
4. Joker
Todd Phillips ve Scott Silver'ın senaryosunu üstleneceği Joker filminin yönetmen koltuğunda da
Phillips oturacak. 4 Ekim 2019 vizyon tarihinde seyircisiyle buluşması bekleniyor.
Yönetmen: Todd Phillips
Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beetz
5. Star Wars: Episode IX
Star Wars serisi kaldığı yerden devam ediyor. 19 Aralık 2019 tarihinde seyircisiyle buluşacak.
Yönetmen: J.J. Abrams
Oyuncular: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega
6. The Irishman
The Irishman, yönetmenliğini Martin Scorsese'nin gerçekleştirdiği ve senaryosu Steven Zaillian tarafından yazılan Amerika Birleşik Devletleri yapımı biyografik suç filmi. 2019 yılında vizyona girmesi bekleniyor.
Yönetmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Robert de Niro, Joe Pesci, Al Pacino
7. Serenity
Baker Dill, tropikal Plymouth Adası'na tur gezileri yapan bir balıkçı teknesinin kaptanıdır. Ancak bu sessiz ve huzurlu hayatı, eski eşi Karen'ın çaresizce istediği bir iyilik ile paramparça olur. 2019 yılında vizyona girmesi bekleniyor.
Yönetmen: Steven Knight
Oyuncular: Anne Hathaway, Matthew McConaughey, Diane Lane, Djimon Hounsou
8. Captain Marvel
Film Carol Danvers'ın Captain Marvel'a dönüşümünden değil, Carol Danvers'ın Captain Marvel olarak dünyaya düşüşünden ilerliyor. 8 Mart 2019 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.
Yönetmen: Anna Boden, Ryan Fleck
Oyuncular: Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson
9. Pokémon Detective Pikachu
Merakla beklenen Pokémon Detective Pikachu, Başarılı özel dedektif Harry Goodman esrarengiz bir şekilde kaybolur ve 21 yaşındaki oğlunu konu alıyor. 10 Mayıs 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.
Yönetmen: Rob Letterman
Oyuncular: Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe
10. Ad Astra
Fantastik bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Ad Astra, 24 Mayıs 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.
Yönetmen: James Gray
Oyuncular: Brad Pitt, Ruth Negga, Tommy Lee Jones
11. Toy Story 4
Oyuncak hikayesi serisi kaldığı yerden devam ediyor.Oyuncak Hikayesi 4, kaşıktan yapılma bir oyuncak olan Forky'nin atıldığı macerayı konu ediyor. 21 Haziran 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.
Yönetmen: Josh Cooley
Oyuncular: Keanu Reeves, Tom Hanks, Tony Hale
12. Dark Phoenix
X-Men: Dark Phoenix, Marvel Comics'in X-Men karakterlerinden uyarlanan ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan ABD yapımı süper kahraman filmi. X-Men film serisinin on üçüncü ve yeni bir X-Men üçlemesinin başlangıç filmi olacaktır. 7 Haziran 2019'da vizyona girecek.
Yönetmen: Simon Kinberg
Oyuncular: Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain
13. Rocketman
Rocketman, müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan ve ölümsüz parçalara imza atan Elton John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan işbirliği sürecini konu alıyor. 7 Haziran 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.
Yönetmen: Dexter Fletcher
Oyuncular: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden
14. Spider-Man: Far From Home
Örümcek Adam macerasının 2. devam halkası olan filmde Peter Parker'ı bir kez daha milyonlarca hayran kazanan yeni nesil Örümcek Adam Tom Holland canlandırıyor. 5 Temmuz 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.
Yönetmen: Jon Watts
Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei
15. How to Train Your Dragon: The Hidden World
Hicks, Vikinglerin ilk ejderha eğitmeni olmuş ve ejderhalar ile insanlar arasındaki barışı sağlama görevini başarıyla yerine getirmiştir. Ejderhası Dişsiz ile kazandıkları bu barış, Dişsiz'in yeni keşfi ile önemini kaybeder. Dişsiz artık tükendiğini sandığı kendi soyuna mensup bir ejderhayı keşfeder.
Bu esrarengiz flm 24 Ocak 2019'da vizyona girecek.
Yönetmen: Dean DeBlois
Oyuncular: Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett
16. Chaos Walking
Todd Hewitt, insanlık için yeni bir umut olan "Yeni Dünya"nın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. İnsanlık için yeni bir umut olması beklenen "Yeni Dünya", "Noise" adı verilen bir virüs sebebiyle cehenneme döner. Heyecanlı ve bilim-kurgu filmi olan bu film 28 Şubat 2019'da izleyicisiyle buluşması bekleniyor.
Yönetmen: Doug Liman
Oyuncular: Daisy Ridley, Tom Holland, Demian Bichir
Phoenix,Yönetmen
07 Aralık 2018 Cuma 19:43