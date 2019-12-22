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2019'da yaklaşık 100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, tabii hayatın desteklenmesi maksadıyla 2019 yılında ürettiği yaklaşık 100 bin sülün ve kekliği doğaya bıraktı.

22.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:22 2019'da yaklaşık 100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, tabii hayatın desteklenmesi maksadıyla 2019 yılında ürettiği yaklaşık 100 bin sülün ve kekliği doğaya bıraktı.

Sürdürülebilir bir yaban hayatı yönetimi kapsamında çeşitli sebeplerle tabiatta azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş tabii türler için kurulan üretme istasyonlarında her yıl binlerce keklik ve sülün üretilerek tabiata bırakılıyor.

2019'da 75 bin keklik, 22 bin sülün tabiata yerleştirildi

Bu çerçevede içinde 2019 yılında Afyonkarahisar Şuhut, Gaziantep Erikçe, Kahramanmaraş Kapıçam, Malatya, Yozgat ve Gümüşhane Kelkit'te bulunan keklik üretme merkezinde üretilen 75 bin keklik ile Samsun Gelemen ve İstanbul Polonezköy Üretme Merkezlerinde üretilen 22 bin sülün tabii hayatı desteklemek için tabiata yerleştirildi. Böylece 2019 yılında yaklaşık 100 bin kanatlı tabiata bırakılmış oldu.

Son 18 yılda doğaya bırakılan kanatlı 1 milyonu geçti

Diğer yandan DKMP Genel Müdürlüğü son 18 yılda ise tabiatı desteklemek ve biyolojik çeşitliliği korumak maksadıyla yaklaşık 700 bini keklik ve 305 bini sülün olmak üzere 1 milyonun üzerinde kanatlıyı tabiatla buluşturdu. - ANKARA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sülün, Güncel

Kaynak: İHA

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