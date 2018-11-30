2019'da Yepyeni Bir İnsan Olmak İsteyenler!

Bu etkinlikte daha sağlıklı, daha mutlu, daha kararlı, daha farkındalıklı olma ayrıcalığını deneyimleyecek, içinizde var olan değişim gücünü keşfedeceksiniz.

Festivalde pratik ve teorik çalışmalar, değişim üzerine ulaşabileceğiniz en kapsamlı kitaplar, söyleşiler, sağlıklı yemekler ve dans şovları var. Aynı zamanda körfezboyu sahil yürüyüşleri yapabilir, keyifli sohbetlere, eğlenceli anlara katılabilirsiniz.

Farkındalık Festivali'ne ev sahipliği yapan otelin eşsiz körfez manzarası ve palmiye ağaçları arasında, konforlu bir haftasonu molası verecek, değişimin tadını çıkaracaksınız. Bu muhteşem etkinliği kaçırmayın!

Festivalde yer alan farkındalık çalışmaları:

Özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin güçlendirilmesi üzerine 4 pratik seans düzenleniyor

İnteraktif söyleşide tüm sorulara cevaplar var

Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğedönüştürme çalışması

Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunun aşılmasıyla yaşamı doyasıyayaşamaya yardımcı çalışma

Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri yönetme çalışması

Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığagömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunmayı sağlama çalışması

Uluslararası Farkındalık Festivalleri, Dünya Değişim Akademisi'nin 55 yıllık bilgi ve deneyim birikimi ile dünyada bir ilk olarak, 15 seneden bu yana kesintisiz her ay düzenlenmektedir. Bu etkinlik, katılımcılardan gelen taleplerle doğaya taşınmış, böylece Farkındalık Festivalleri bugüne kadar binlerce katılımcının buluşma noktası olarak uluslararası bir organizasyon haline gelmiştir.