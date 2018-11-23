2019 Dekorasyon Trendi: Ahşap

2019'a adım adım yaklaştığımız şu günlerde; ev, iş ve sosyal yaşam alanlarında dekorasyon değişikliği isteyenler bu yılın modasını merak ediyor. 2019 trendlerinin ev, ofis, kafe-restoranlar, kuaförler, güzellik salonları, dükkan ve mağazalar gibi geniş bir yelpazeye hitap ettiğini belirten Nihat Yıldız
, "2019 yılı, doğayla uyum sağlayan ve aynı zamanda işlevsel parçaların yılı olacak." dedi.
2019'un Dekorasyon Malzemesi Ahşap, Evlerde Başköşeyi Alacak
Doğal ahşap, yeni yılda karşımıza çıkacak dekorasyon malzemelerinin en önemlisi. Tasarımcı ve İç Mimar Nihat Yıldız, "Bu yıl doğal ahşap, tüm mekanlarda kullanılırken aynı zamanda, evlerin vazgeçilmez malzemesi olacak. Doğal ahşap, mobilya ve aksesuarlarda kendine geniş yer bulacak. Evlerde; mobilya, koltuk, çerçeve ve objelerde sıcak ve doğal bir ortam yarattığı için tercih edilecek olan ahşap ile mermerin uyumu, yılın dekorasyon trendi olacak diyebiliriz." açıklamasında bulundu.
Kafe ve Restoranlarda Ahşap ve Mermer Buluşması
Ahşabın sıcaklığı ve mermerin ciddiyetiyle kafe ve restoranlarda kurumsal olduğu kadar samimi bir hava yakalanacağını belirten Nihat Yıldız; "Ahşap ve mermerin buluşmasıyla; insanların kendilerini, prestijli olduğu kadar rahat bir ortamda hissedecekleri ve daha çok zaman geçirmek isteyecekleri alanlar sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.
Yılın malzemesi Ahşap, Her Yerde!
Özellikle metropol insanlarının sosyal ve iş yaşamlarında bakımlı ve iyi görünmek için zamanlarının çoğunu geçirdikleri kuaför ve güzellik salonlarında da bu yıl ahşabın karşımıza çıkacağını söyleyen Nihat Yıldız, "İnsanlar, zamanlarının çoğunu geçirdikleri kuaför ve güzellik salonlarında bekleme ve dinlenme alanlarının rahat olması kadar estetik de olmasını bekliyor. Verdiği sıcaklık ve yarattığı nostaljik ambiyans ile ahşap, tüm bu beklentilere cevap verecek. Modernliğin ve lüksün karışımıyla ortaya çıkan ahşap mobilyalar, kuaför ve güzellik salonlarında da boy gösteriyor olacak." şeklinde konuştu.
Kuaför,Nihat Yıldız