19.06.2019 15:29
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2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımcılarla selamlaşması Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunması Fotoğraf çekimi Türk-İş...

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımcılarla selamlaşması
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunması
Fotoğraf çekimi
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklaması ANKARA - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi
Kaynak: AA
Türk İş, Güncel

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