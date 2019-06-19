2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un katılımcılarla selamlaşmasıTürk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
'ın 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmasıFotoğraf çekimiTürk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklaması ANKARA - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.