2019 Düğün Trendleri Kalamış Huzurunda Görücüye Çıktı

Modacı Pınar Bent'in gelinlik defilesinin beğeniyle izlendiği festivalin sunuculuğunu Yavuz Seçkin yaparken, ünlü astrolog Hande Kazanova ve spiker-yazar Beste Uyanık aşka dair yorumlarıyla çiftlere ışık tuttu.

Evlilik hazırlığındaki çiftlere yol gösterici olmak amacıyla düzenlenen 'Kalamış Wedding Fest', üçüncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Gelinlikten damatlığa, masa-sandalye dekorasyonundan süslemelere, kına organizasyonundan dans showlara, davetiyeden fotoğrafçıya, müzikten pastaya, mücevherden damatlığa kadar düğüne dair detayların yer aldığı festivalde birçok etkinlik yapıldı.

Modacı Pınar Bent'in tasarladığı 2019'un trend gelinliklerinin sergilendiği defilede, Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, Didem Taslan, Ece Gürsel, Türkan Geyik ve Hande Aras gibi ünlü mankenler podyuma çıktı.

Ünlü sunucu ve 'Koca Bulma Sanatı' kitabı ile Beste Uyanık katılımcılarla aşka dair sohbet etti. Ünlü astrolog Hande Kazanova burçlara göre aşkı yorumladı. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ise düğün pastası workshopu ile katılımcılara büyülü pasta dokunuşlarını gösterdi.

IŞIK SAÇAN GELİNLER

Bu senenin trend gelinliklerinin taş işleme, ışıltılı ve ihtişamlı detaylar ile öne çıktığı ve duvak yerine Fransız havası veren şapkalar veya aksesuarlar olduğunu söyleyen Pınar Bent, defile sonrası mankenler ile birlikte basın karşısına çıktı. Pozitif ve yardımsever kişiliğiyle tanınan Bahar Öztan, Kalamış Wedding Fest'te düzenlenen defilenin gelirinin öğrenim ve sağlık ihtiyacı olan çocuklara verileceği projede podyuma çıktı. Böylece sosyal sorumluluklara karşı duyarlılığıyla bir kez daha herkese örnek oldu.