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2019 Dünya Biatlon-Triatlon Şampiyonası

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) 2019 Dünya Biatlon-Triatlon Şampiyonası, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Saint Petersburg kentinde başladı.

23.10.2019 15:422019 Dünya Biatlon-Triatlon Şampiyonası
Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) 2019 Dünya Biatlon-Triatlon Şampiyonası, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Saint Petersburg kentinde başladı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda Türkiye'yi, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Açık Biatlon-Triatlon Şampiyonası'nda derece yaparak madalya kazanan milli sporcular temsil edecek.
ABD Modern Pentatlon Konfederasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, 9, 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı kategorileri ile gençler, büyükler ve masterler kategorilerinde sporcular katılım gösterecek.
Şampiyonada milli formayı, Abdullah Yıldırım, Muhammed Emir Kurtulan, Ahmet Ege Önder, Münir Mert Can, Neva Naz Güvenç, Berkay Koruyucu ve Selen Gürel giyecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Spor

Kaynak: AA

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