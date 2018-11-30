2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa
Elemeleri'nde Türkiye
, 4. Grup'taki ilk maçında İzlanda
'ya 36-23 yenildi. Makedonya
'nın başkenti Üsküp
'teki Boris Trajkovski Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk devresini 18-14 önde kapatan İzlanda, karşılaşmayı da 36-23 kazandı.
Milliler, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 22.00'de Azerbaycan
ile karşılaşacak.
Dört ayrı grupta oynanacak eleme maçları sonrasında grup birincileri ve en iyi ikinci takım play-off hakkı elde edecek.
Türkiye,İzlanda,Avrupa