01 Aralık 2018, 23:39
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2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri

2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri

2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, 4. Grup'taki ikinci maçında Azerbaycan'ı 32-26 yendi.

2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, 4. Grup'taki ikinci maçında Azerbaycan'ı 32-26 yendi.


Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Boris Trajkovski Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk devresini 17-13 önde kapatan Türkiye, karşılaşmayı da 32-26 kazandı.


İlk müsabakasında İzlanda'ya 36-23 yenilen milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 22.00'de Makedonya ile karşılaşacak.


Dört ayrı grupta oynanacak eleme maçları sonrasında grup birincileri ve en iyi ikinci takım, play-off hakkı elde edecek. Azerbaycan,Türkiye,Avrupa
01 Aralık 2018 Cumartesi 23:39



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