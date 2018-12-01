2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa
Elemeleri'nde Türkiye
, 4. Grup'taki ikinci maçında Azerbaycan
'ı 32-26 yendi. Makedonya
'nın başkenti Üsküp
'teki Boris Trajkovski Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk devresini 17-13 önde kapatan Türkiye, karşılaşmayı da 32-26 kazandı.
İlk müsabakasında İzlanda
'ya 36-23 yenilen milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 22.00'de Makedonya ile karşılaşacak.
Dört ayrı grupta oynanacak eleme maçları sonrasında grup birincileri ve en iyi ikinci takım, play-off hakkı elde edecek.
Azerbaycan,Türkiye,Avrupa
01 Aralık 2018 Cumartesi 23:39