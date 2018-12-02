2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa
Elemeleri'nde Türkiye
, 4. Grup'taki üçüncü maçında Makedonya
'ya 30-23 yenildi.
Makedonya'nın başkenti Üsküp
'teki Boris Trajkovski Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk devresini 16-10 geride kapatan Türkiye, karşılaşmayı da 30-23 kaybetti.
İlk müsabakasında İzlanda
'ya 36-23 yenilen, ikinci maçında Azerbaycan
'ı 32-26 mağlup eden milliler, bir galibiyet, iki mağlubiyet yaşadığı grupta üçüncü olarak play-off turuna kalamadı.
Türkiye,Makedonya,Avrupa
02 Aralık 2018 Pazar 23:49