15.07.2019 09:29
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2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi şampiyonu Rusya

2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi şampiyonu Rusya

Rusya Erkek Milli Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu.

Rusya Erkek Milli Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu.
Voleybol Dünya Grand Prix'sinin yerini alan turnuvanın ikincisi, Rusya ile ABD arasındaki final karşılaşmasıyla sona erdi.
ABD'nin Şikago kentindeki final maçında Rusya, rakibini 25-23, 20-25, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Rusya böylece geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğa ulaşarak üst üste ikinci kez kupayı kazanmayı başardı.
Üçüncülük maçında ise Polonya, Brezilya'yı 25-17, 25-23, 25-21'lik setlerle 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.
Kaynak: AA
voleybol, Rusya, Spor

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