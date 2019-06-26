26.06.2019 13:37
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2019 FIBA Dünya Kupası, İstanbul'da sergilendi

2019 FIBA Dünya Kupası, İstanbul

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon olacak ekibin müzesine götüreceği kupa, İstanbul'da sergilendi.

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon olacak ekibin müzesine götüreceği kupa, İstanbul 'da sergilendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, basketbolun mucidi Dr. James Naismith'in anısına "Naismith FIBA Basketbol Dünya" adı verilen kupanın, Kızkulesi ve Ortaköy Meydanı 'nda basketbolseverlerle buluşturulduğu belirtildi.
Etkinlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ile milli oyuncu Semih Erden 'in de yer aldığı kaydedildi.
Dünya Kupası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek.
Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti , İstanbul , Spor

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