2019 Fıba Dünya Kupası'na Doğru

2019 FIBA Dünya Kupası kura çekiminde seribaşı olacak milli takımlar açıklandı.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde Çin
'de düzenlenecek 18. Basketbol Dünya Kupası'na katılacak 32 ekibin belli olmasının ardından dünya sıralaması güncellendi.
Grupların şekilleneceği 16 Mart'taki kura çekimine seribaşı girecek 8 milli takım, bu doğrultuda belirlendi. Buna göre, ev sahibi Çin dışında ABD
, İspanya
, Fransa
, Sırbistan
, Arjantin
, Litvanya
ve Yunanistan
, çekilişe seribaşı olarak katılacak.
Dünya sıralamasının 17. basamağındaki A Milli Basketbol Takımı
'nın rakiplerinin de belli olacağı çekiliş sonucu ekipler, 4'erli 8 gruba ayrılacak.
Çin'in Shenzen kentinde gerçekleşecek kura çekiminde, eski basketbolcular Kobe Bryant
ve Yao Ming
ile ABD'li şarkıcı Jason Derulo da yer alacak.
Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA