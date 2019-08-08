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2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

08.08.2019 17:16 2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu'nda yer alacak milliler, hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ilk 10 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
Çalışmalarına İstanbul'da devam edecek ay-yıldızlılar, 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal, 13 Ağustos Salı günü ise Ürdün ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmalar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul, Spor

Kaynak: AA

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