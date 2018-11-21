21 Kasım 2018, 19:52
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2019 Fıba Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme: Türkiye: 56 - Belarus: 60

2019 Fıba Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme: Türkiye: 56 - Belarus: 60

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu son maçında Türkiye, Belarus’a 56-60 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu son maçında Türkiye, Belarus'a 56-60 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ognjen Jokic xxx, Zoran Mitrovski xxx, Maka Kupatadze xxx

Türkiye: Asena xx 4, Olcay xxx 14, Melis x 4, Cansu xx 6, Işıl xxx 5, Tuğçe xx, Hollingsworth xxx 8, Tilbe xxx 11, Özge xx, Gamze xx 2, İlayda xx 2

Belarus: Tarasava xx 2, Snytsina xxx 17, Rysikava xx 3, Likhtarovich xxx 10, Ziuzkova xx 3, Verameyenka xx 6, Papova xx 10, Bentley xx 2, Hasper xx 7

1. Periyot: 17-17

Devre: 35-32 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 45-46 (Belarus lehine) - KAYSERİ Kadir Has,Avrupa,Belarus,Türkiye
21 Kasım 2018 Çarşamba 19:52



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