29.05.2019 19:19
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2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Almanya: 0 - Türkiye: 3

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Almanya: 0 - Türkiye: 3

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 25-22, 23-25, 25-18, 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 25-22, 23-25, 25-18, 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 17.30'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Nasr Shaaban (Mısır)

Almanya: Hanke, Hetmann, Poll, Barber, Drewniok, Stigrot, Lippmann, Orthmann, Imoudu, Schölzel, Schwertmann, Grunding, Dürr (L) (Pogany)

Türkiye: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)

Setler: 21-25, 16-25, 15-25

Süre: 1 saat 18 dakika (26,28,24) - ANKARA Türkiye, Almanya, voleybol, Spor
Kaynak: İHA


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