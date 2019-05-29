2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Almanya: 0 - Türkiye: 3

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 25-22, 23-25, 25-18, 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 17.30'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol
Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Nasr Shaaban (Mısır)
Almanya: Hanke, Hetmann, Poll, Barber, Drewniok, Stigrot, Lippmann, Orthmann, Imoudu, Schölzel, Schwertmann, Grunding, Dürr (L) (Pogany)
Türkiye: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)
Setler: 21-25, 16-25, 15-25
Süre: 1 saat 18 dakika (26,28,24) - ANKARA
Türkiye
, Almanya
, voleybol
, Spor
Kaynak: İHA