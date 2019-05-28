2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 0 - Japonya: 3

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta mücadelesinde Türkiye
, Japonya
'ya 3-0 mağlup oldu.
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftasında Türkiye ile Japonya karşılaştı. Ankara TVF
Başkent Voleybol Salonu'nun da oynanan maçta A Bayan Milli Takımımız, 23-25, 22-25, 14-25'lik setlerle Japonya'ya 3-0 mağlup oldu.
Milli Takımımız yarın saat 17.30'da Almanya
ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol
Hakemler: Simone Santi, Dobromir Dobrev
Türkiye: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem
, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)
Japonya: Koga, Iwasaka, Shinnabe, Miyashita, Ishii, Nabeya, Sato, Okumura, Kurogo, Watanabe, Osanai, Akutagawa, Kobata (L) (Moriya)
Setler: 23-25, 22-25, 14-25
Süre: 1 saat 23 dakika (28, 29, 26) - ANKARA
Ankara
, Japonya
, Türkiye
, voleybol
, Spor
Kaynak: İHA