18.06.2019 21:34
Haberler» Spor» Haber

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 1 - Belçika: 3

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 1 - Belçika: 3

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin 5. haftasında Belçika'ya 3-1 yenildi.

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin 5. haftasında Belçika'ya 3-1 yenildi.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 5. hafta maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, zorlu rakibi Belçika'ya 27-25, 24-26, 21-25, 23-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup oldu. Milliler, yarın saat 19.00'da İtalya ile karşılaşacak.

Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol

Hakemler: Vlastimil Kovar, Mohammad Shahmiri

Türkiye: Yasemin, Cansu, Fatma, Zehra, Ebrar, Meliha, Şeyma, Buse, Ezgi, Gözde, Aslı, Şeyma (L) (Aylin)

Belçika: Janssens, Van de Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Van de Vyver J., Goliat, Van Avermaet, Stragier, Rampelberg, Guiliams (L), (Valkenborg)

Setler: 27-25, 24-26, 21-25, 23-25

Süre: 1 saat 59 dakika (31, 33, 27, 28) - ANKARA
Kaynak: İHA
Van, Türkiye, Belçika, voleybol, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:50 Yıldız güreşçilerden 2 madalya
21:46 Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
21:33 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 1 - Belçika: 3
21:25 Udinese, Dorukhan Toköz için 12 milyon euro teklif etti!
21:05 AFCON Team Profile: Tunisia
20:56 Trabzonspor, Yusuf Sarı ile sözleşme imzaladı
20:45 Fenerbahçe'den öğrencilere 700 liraya kombine