2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası Takvimi, Heyecan Başlıyor

F1 heyecanı S Sport ve S Sport Plus'ta başlıyor
Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası
'nda 2019 sezonunun takvimi belli oldu. 21 etabın yer alacağı Formula 1 Dünya Şampiyonası, 17 Mart'ta start alıyor. Sporseverler, F1 yarışlarını S Sport ve S Sport Plus ekranlarından takip edecek.
Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonunun takvimi belli oldu. Yarışlar, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
21 etaptan oluşacak 2019 sezonu, 17 Mart 2019'da Avustralya
Grand Prix'si ile başlayacak ve 1 Aralık
2019'ta Abu Dabi
'de sona erecek. Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 12 Ekim'de yapacağı toplantının ardından belli olacak.
F1 pilotları da belli olmaya başladı
Formula 1'de yeni sezonda, son takım şampiyonu Mercedes
kadrosunu korurken en büyük değişim Ferrari
'de yaşandı. 2007 Dünya şampiyonu Kimi Raikonen'le kontratını uzatmayan Ferrari tecrübeli pilotun yerine 21 yaşındaki Charles Leclerc'i takıma dahil etti. Bir diğer iddialı ekip Red Bull
Racing de hem motorunu hem de bir pilotunda değişikliğe gitti. Honda
motora geçen Red Bull, Daniel Ricciardo
ile de yollarını ayırdı. Geleceğin şampiyonu olarak gösterilen Max Verstappen
'in yeni takım arkadaşı ise Fransız Pierre Gasly oldu. 1 Aralık'da Abu Dhabi grand prixsiyle tamamlanacak olan 2019 sezonu yine nefes keseceğe benziyor.
2019 Formula 1 pilot ve takım kadroları
Sürücü/NumaraSürücü/NumaraTakımMotor Lewis Hamilton
#44 Valtteri Bottas
#77 MercedesMercedes Sebastian Vettel
#5 Charles Leclerc #16 FerrariFerrari
Max Verstappen #33 Pierre Gasly #10 Red BullHonda Sergio Perez
#11 Lance Stroll
#18 Racing PointMercedes
Robert Kubica #88 George Russell #63 WilliamsMercedes
Nico Hulkenberg #27 Daniel Ricciardo #3 RenaultRenault
Daniil Kvyat #26 Alexander Albon #23 Toro RossoHonda Romain Grosjean
#8 Kevin Magnussen
#20 HaasFerrari
Carlos Sainz #55 Lando Norris #4 McLarenRenault
Antonio Giovinazzi #99 Kimi Raikkonen
#7 SauberFerrari
Gelecek sezon 2018'e göre yarış sayısında veya ülkelerde herhangi bir değişiklik olmayacak.
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
17 Mart: Avustralya31 Mart: Bahreyn14 Nisan: Çin28 Nisan: Azerbaycan12 Mayıs: İspanya26 Mayıs: Monaco9 Haziran: Kanada23 Haziran: Fransa30 Haziran: Avusturya14 Temmuz: Büyük Britanya28 Temmuz: Almanya4 Ağustos: Macaristan 1 Eylül
: Belçika8 Eylül: İtalya22 Eylül: Singapur29 Eylül: Rusya13 Ekim: Japonya27 Ekim: Meksika3 Kasım: ABD17 Kasım: Brezilya1 Aralık: Abu Dabi
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası Takvimi
Aralık, Dünya Şampiyonası, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com