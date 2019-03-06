2019 Gelin Makyaj Trendleri!

Ünlülerin tercihi usta makyaj artisti Hamiyet Akpınar, romantik pembe tonları ile yapılan monokrom makyajlardan, metalik farlar, gümüş ışıltılar ve kırmızı rujlara gelin makyajlarındaki iddialı yeni sezon trendlerine dikkat çekiyor.

Naturel gelinlere hitap eden masumiyetin rengi pembe tonlarının bu sezonun trendleri ışığında monokrom makyaj tarzı ile güncellendiğinden bahseden Hamiyet Akpınar, pembenin farklı tonlarını gözde, yanakta ve dudakta kullanarak, en önemli kısmının yapılan tonlamanın birbiriyle ve cilt tonu ile uyum olduğunun altını çiziyor.

Akpınar "Sezonda birçok trend var. Ünlüler dünyasında uyguladığımız kırmızı ve kızıl trendler, gelinlere gelince kendini masum bir ifadeye bırakıyor. 2019 ilkbahar-yaz sezonunda biraz daha metaliklerin olduğu, eyeliner'ların belirginleştiğini göreceğiz ancak yine birçok genç kadının en masum görünmek istediği an olan Bengü'ye yaptığımız gibi bebeksi makyajı da birçok uygulamalarda kullanıyor olacağız." diyerek gelin adaylarına yeni sezonun ipuçlarından bahsediyor.

Kaynak: Bültenler