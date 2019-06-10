2019 Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Meclis toplantısında 6 gündem maddesi karara bağlandı.

İznik Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Gençlik ve Kültür Merkezi'nde bulunan meclis salonunda gerçekleşti. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "Haziran ayı meclis toplantımıza hoş geldiniz. Bugüne kadar aldığımız ve bu gün alacağımız kararlar ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Meclis Mayıs ayına ait meclis toplantısında alınan kararların özetlerinin okunmasının oylanmasıyla başladı. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Elbeyli Halinden araç çıkış ücretlerinin yeniden belirlenmesi ve Boyalıca Mahallesinde bulunan Pazar yerindeki kantar ücretinin kaldırılarak, halden çıkış ücretinin belirlenmesi ile ilgili talepler belirlenerek oy çokluğu ile karara bağlandı.

25 Haziran-05 Temmuz 2019 tarihlerinde Fransa'da yapılacak olan On sekizinci Uluslararası Saumur Askeri Müzik Festivaline İznik Belediyesi Mehter takımının görevlendirilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

İmar Komisyonunun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün 28.02.2019-8639 sayılı İznik Suriçi Yerleşim Bölgesi İmar Planı ile ilgili raporunun görüşülerek karara bağlanması hususu oy çokluğu ile kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresi ekinde sunulan plan tadilatı talebi ile ilgili dilekçelerin İmar Komisyonuna Havalesi Oy birliği ile kabul edildi.

Temmuz 2019 meclis toplantısının ise 2 Temmuz 2019 Salı günü saat 16.00 da yapılması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Kaynak: Bültenler