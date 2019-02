2019 İstihdam Seferberliği" Başlatıldı

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, seçimden sonra ülkeyi çok daha güçlü, pozitif bir sürecin beklediğini belirterek, "Mart, nisan ve mayıs ayları çok daha iyi bir performans sergileyeceğimiz bir dönem olacak. Türkiye, ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır." dedi.Bakan Albayrak, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ortaklaşa düzenlediği "İstihdam Seferberliği 2019" programında konuşma yaptı.Albayrak, Türkiye'ye yapılan uluslararası doğrudan yatırımların 2018'de 13 milyar doları aştığını vurgulayarak, "Bu kadar zor bir yılda 13 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı sermaye girişi sağlandıysa, emin olun kısa sürede bu rakamın çok daha üstüne çıkılacaktır. 2019'da da doğrudan yabancı yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Net hata ve noksan rakamının da 2018'de 21,17 milyar dolar olduğunu bildiren Albayrak, yurt dışından Türkiye'ye güçlü bir sermaye akışı gerçekleştiğini aktardı."Treni kaçırma endişesi yaşayanlar düşünsün"Albayrak, 2019'un ilk çeyreğinde bu sürecin daha da güçleneceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Artık treni kaçırıp kaçırmama endişesi yaşayanlar düşünsün. Mart, nisan ve mayıs ayları çok daha iyi bir performans sergileyeceğimiz bir dönem olacak. Hep birlikte çok daha iyiyi yakalama açısından önemli bir sürece giriyoruz. Türkiye, ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır. Yeni, genç ve güçlü Türkiye için attığımız her adımda bu hikayeye piyasaların inancını daha da artırıyoruz."Bütün paydaşlarla birlikte el ele, omuz omuza vererek YEP'te ortaya koydukları hedeflerin başarıya ulaştırılacağı konusunda inançlarının tam olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:"Attığımız her adım, sağladığımız her iyileşme piyasalarda gücünü ve etkisini günbegün gösteriyor. Faizlerde ağustosun, eylülün etkisi tamamen silindi, tahvil faizleri de mayıs, haziran seviyelerine indi, daha da inecek. Mevduat faizleri yüzde 30'lara çıkmıştı, yüzde 20'lerin altına geldik. Düşüş devam ediyor, daha da devam edecek. Kredilere bakıldığında, ocakta kullandırılan nominal krediler 7,7 milyar liralık artış gösterirken 20 Şubat itibarıyla bu rakam nominal artış olarak 24,8 milyar liraya çıkmış durumda. Bankacılık sektörü likidite anlamında büyümeye devam ediyor. Tahmin ediyorum, bu gidişle şubat sonunda 30 milyar lirayı yakalayacağız."-"Mart şubattan, nisan marttan çok daha iyi olacak"Reel sektör ve yatırımcı için en önemli göstergenin rasyonal data olduğuna işaret eden Albayrak, seçim üzerinden manipülasyon yapanların olumsuz bir hava oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.Albayrak, likidite, faiz, büyüme ve hacimlerin olumlu olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:"Şubat ocaktan, mart da şubattan çok daha iyi olacak. Nisan marttan zaten çok iyi olacak. Yurt dışında Türkiye'nin yeni ekonomi hikayesi oldukça pozitif yankı bulurken, malum kesimin negatif algı operasyonlarına devam etmeleri kendi buhran ve çaresizliklerinin işareti. Biz, özellikle YEP ile ortaya koyduğumuz hedeflerin pek çoğunu yıl sonundan önce realize edeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın nisandan sonra çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisine şahit olacağız. Nasıl ki YEP tek başına neredeyse bütün o dönemki olumsuz havayı kırdıysa, ikinci çeyrekten itibaren başlayacağımız süreç ve yapısal reformlarla ilgili atılacak adımlar piyasaya bambaşka yeni bir hava katacak. Seçimden sonra çok daha güçlü, pozitif bir süreç hepimizi bekliyor."Kaynak kullanımından finansal mimariye, yeni finansal enstrümanlardan teşvik sistemine, KİT'lerin yeniden yapılandırılmasına kadar çok sayıda değişimin, iş yapış biçimlerinin yeniden ele alınmasını sağlayacaklarını vurgulayan Albayrak, ilk çeyrekte bu çalışmaları tamamlayacaklarını dile getirdi.Albayrak, finans piyasasında tahvil faizlerinin düşüşü, borsadaki pozitif hareketlenme, ülkeye gelen kaynak, kredi piyasasındaki olumlu havanın yeni bir söz söylemeye gerek bırakmadığını kaydetti.(Bitti)