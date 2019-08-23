Haberler» Spor» Haber

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda oynanan Türkiye-Yunanistan maçını izledi.

23.08.2019 21:12 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda oynanan Türkiye- Yunanistan maçını izledi.
Kasapoğlu, Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya gelerek A Milli Kadın Voleybol takımına destek verdi.
Milli takım taraftarları trübünleri büyük ölçüde doldururken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin oyuncuları ile teknik heyeti de tribünde yerini aldı.
Gençlerbirliği futbolcuları ve teknik ekip, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek adına, "Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız." yazılı dövizler açtı.

Yunanistan, voleybol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:47   Beşiktaş - göztepe (ek fotoğraflar)
21:46   Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
21:42   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
21:36   Filenin Sultanları, Yunanistan'a set vermedi
21:30   Fatih Kol: "Hedefimiz TFF 1. Lig'e çıkmak"
21:28   Beşiktaş'ın ilk golü Güven Yalçın'dan geldi
21:27   Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)