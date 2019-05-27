2019 Kadir Gecesi Ne Zaman, Hangi Gün? Kadir Gecesi Nasıl Dua Etmeli, Nasıl İbadet Etmeli?

Kadir Gecesi, İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Peygamberimizin Ramazan ayının son on gününde arayınız işareti ile birçok camide müminler itikafa girdiler. Kuran'ın indirilmeye başlandığı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi idrak edilecek? Peki 2019 Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman? Kadir Gecesi nasıl dua edilir, nasıl ibadet yapılır? Kadir Gecesi namazı var mıdır, nasıl kılınır? İşte detaylar...

2019 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan'ın 27. gecesi idrak edilecek olan Kadir Gecesi, inananlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bu sene, 2019 yılında Kadir Gecesi 31 Mayıs Cuma gününe denk gelmektedir. 31 Mayıs Cuma gününü 1 Haziran Cumartesi gününe bağlayan Kadir Gecesi tüm İslam aleminde huşu ile idrak edilecek.

KADİR GECESİ NASIL DUA ETMELİ?

Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde Peygamberimizi şöyle buyuruyor: "Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri."

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

KADİR GECESİ NASIL İBADET ETMELİ?

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Kandil gecelerini; Allah rızası için namaz kılmak, Kur'an okumak, Peygamberimize salât ve selâm okumak, günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dilemek, dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmek ve yapacağımız yardımlarla yoksulları sevindirmek suretiyle değerlendirmeliyiz.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kadir gecesi;

- Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmesi,

- Bu gecenin bin aydan (83 sene, 4 ay) daha hayırlı olması,

- Allah'ın ezelde takdir ettiği şeylerden bir yıllık olayların ana kitaptan alınarak görevli meleklere bildirildiği gece olması, sebebiyle üstün bir değer taşımaktadır.

Cebrail (a.s.)'in diğer meleklerle bu gece yeryüzüne inerek Allah'a ibadet eden kulları selâmlamaları ve bu gecenin tan yeri ağarana kadar selâm ve esenlik olması da ilâhî rahmetin çok güzel bir tecellisidir.

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Bismillahirrahmanirrahim

"İnnaa enzelnâhü fî leyletil kadr. Ve maa edrâke mâ leyletül kadr. Leyletül kadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim. Min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'ıl fecr."

"Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır."

KADİR GECESİ NAMAZI

Bu gece dört rek'at Kadir Gecesi namazı kılınır:

1'inci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,

2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf,

3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,

4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra:

• 1 defa, "Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd."

• 100 "Elem neşrah leke..." sûresi,

• 100 "İnnâ enzelnâhü..." sûresi,

• 100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği "Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü'l-afve fa'fü annî" duâsı okunur ve duâ edilir.