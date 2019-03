2019 Kandil Tarihleri Nedir? Diyanet Dini Günler Takvimi

Müslümanlar için çok büyük önemi olan ve 11 sultanı olan Ramazan ayı ile bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içeren mübarek üç aylara 8 Mart Cuma günü girmiş olduk. Regaip Kandili'nden sonra bu 3 ay içerisinde idrak edeceğimiz Miraç Kandil, Berat Kandili ve Kadir Gecesi tarihleri nedir merak edilmektedir. Bu yüzden diyanet tarafından hazırlanan dini günler takvimi 2019'u haberimizde sizler için hazırladık. İşte detaylar...

2019 DİNİ GÜNLER VE KANDİL TARİHLERİ

REGAİP KANDİLİ TARİHİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak kabul ediliyor. Yani bu sene Regaip Kandili, 7 Mart Perşembe'yi 8 Mart Cuma'ya bağlayan gece tüm İslam aleminde idrak edildi.

Regaib, arapça bir kelime olup herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Regaib Kandili, üç ayların müjdesi olarak bilinir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Recep ayıdır.

MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAS) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Miraç Kur'an'da Necm Suresi 13-18. ayetlerde geçer. Peygamberimiz gece vakti Kâbe'den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camii'in altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa (AS), Musa (AS), Zekeriya (AS) ile buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

Miraçta Hz. Muhammed'in (SAS) eriştiği son durak Sidret'ül Münteha (Necm Suresi:14-16) olarak geçer. Bundan sonraki âleme yeryüzündeki varlıklar geçemez. Miraç Kandili, 2019 yılında 2 Nisan Salı gününe denk gelmektedir.

BERAT KANDİLİ TARİHİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki: (Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]

Berat Kandili, 2019 yılında 19 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir.

KADİR GECESİ TARİHİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kadir gecesinin zamanı Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. Peygamber Efendimiz, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin önemi şu şekilde dile getirilmiştir;

''Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kadaR sürer.'' (Kadir Süresi)

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır." Kadir Gecesi, 2019 yılında 31 Mayıs Cuma gününe denk gelmektedir.

MEVLİD KANDİLİ TARİHİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Hicrî Rebiülevvel ayının onikinci gecesi olan Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, Peygamber Efendimizin doğum gecesidir. Doğum anlamına gelen "Mevlid" kandili kutlamasına, İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmamıştır. Rebiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtimî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır. 2019 yılında Mevlid Kandili, 8 Kasım Cuma gününe denk gelmektedir.

2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 07 Mart 2019 Perşembe (30 C.ahir 1440)

Üç Ayların Başlangıcı: 08 Mart 2019 Cuma (1 Receb 1440)

Mirac Kandili: 02 Nisan 2019 Salı (26 Receb 1440)

Berat Kandili: 19 Nisan 2019 Cuma (14 Şaban 1440)

Ramazan Başlangıcı: 06 Mayıs 2019 Pazartesi (1 Ramazan 1440)

Kadir Gecesi: 31 Mayıs 2019 Cuma (26 Ramazan 1440)

Ramazan Bayramı Arifesi: 04 Haziran 2019 Salı (30 Ramazan 1440)

Ramazan Bayramı (1.Gün): 05 Haziran 2019 Çarşamba (1 Şevval 1440)

Ramazan Bayramı (2.Gün): 06 Haziran 2019 Perşembe (2 Şevval 1440)

Ramazan Bayramı (3.Gün): 07 Haziran 2019 Cuma (3 Şevval 1440)

Kurban Bayramı Arifesi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi (9 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (1.Gün): 11 Ağustos 2019 Pazar (10 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (2.Gün): 12 Ağustos 2019 Pazartesi (11 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (3.Gün): 13 Ağustos 2019 Salı (12 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (4.Gün): 14 Ağustos 2019 Çarşamba (13 Zilhicce 1440)

Hicri Yılbaşı: 31 Ağustos 2019 Cumartesi (1 Muharrem 1441)

Aşure Günü: 09 Eylül 2019 Pazartesi (10 Muharrem 1441)

Mevlid Kandili: 08 Kasım 2019 Cuma (11 R.evvel 1441)