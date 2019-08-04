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2019 Karadeniz Offroad Kupası 3. Ayak Vezirköprü Yarışları başladı

2019 Karadeniz Offroad Kupası 3.Ayak Vezirköprü Yarışları seyirci özel etabının startı bugün verildi.

04.08.2019 13:24 2019 Karadeniz Offroad Kupası 3. Ayak Vezirköprü Yarışları başladı
2019 Karadeniz Offroad Kupası 3.Ayak Vezirköprü Yarışları seyirci özel etabının startı bugün verildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, milli mücadelenin başlangıç tarihi olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında Vezirköprü Offroad Kulübü tarafından İncesu mevkiinde düzenlenen 2019 Karadeniz Offroad Kupası 3. Ayak Vezirköprü Yarışları seyirci özel etabının startını verdi.

Vali Osman Kaymak, 2019 Karadeniz Offroad Kupası 3. Ayak Vezirköprü Yarışları seyirci özel etabını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve offroad tutkunlarıyla birlikte izledi. - SAMSUN

Vezirköprü, Karadeniz, Samsun, Spor

Kaynak: İHA

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