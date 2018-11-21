2019 Kaş Trendleri

Son yıllardaki doğalık akımının devam edeceğini belirten güzellik koçu, "Kaş tasarımlarımda ve makyaj çalışmalarımda benim için en önemli olan unsurdur. Doğal olan her şey güzeldir...2019'da da doğallık ön planda" şeklinde konuştu.Kaş uygulamalarıUsturalı kaş alımını güçlenmesini istediğimiz bölgelere uyguluyoruz ve böylelikle kaşımızı en az iki sıra daha kalınlaştırmış oluyoruz. Günümüzün en büyük sorunu yanlış alımlardan küsmüş ve dökülmelerden dolayı bozulan kaşlar... Öncelikle bu tarz kaşlarda ilk yaptığımız işlem vitamin ile kaşları gürleştirmek oluyor. Kaşları vitaminle besleyip gürleştirdikten sonra varsa dolmayan kısımlara kısmi dolum işlemi uguluyoruz ve kaş şeklini sabitliyoruz. Vitaminle gürleşemeyecek kaşlara ise microblaiding yapıyoruz.Microblading kaş uygulamasıMicroblaiding, 3D kıl tekniği dediğimiz seyrek olan kaşları yoğunlaştırmak amacıyla ve kişinin kendi kıl renginde ve var olan kaşının çok dışına çıkmadan doğallık prensibimizi koruyarak yaptığımız işlemlerdir.Kaş şeklini verirken nelere dikkat etmeli?Bizim için en önemli olan müşterilerimizin istekleridir. Önce onlar ne istediklerini, nasıl mutlu olacaklarını anlatırlar. Sonrasında iş bize düşer. İlk işlemimiz göz başlangıcı ve göz bitişini belirlemek oluyor. Bu bize müşterilerimizin yüzüne yakışıcak olan kaş şeklimizi belirlemede büyük rol oynuyor. Fazlasıyla düşük kaş yapısına sahip kişilerde amaç kaşı daha kalkık göstermektir. Çok kalkık kavisli kaşları ise düşürüp doğal hale getiriyoruz.Ayşe Tolga - Makyaj ve kaş uzmanı Özge Özel