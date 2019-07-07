07.07.2019 10:29
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2019 Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final güreşleri başladı

2019 Kırkpınar Yağlı Güreşleri

Edirne'de, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar'da pehlivanlar, üçüncü günde Sarayiçi Er Meydanı'na çıktı.

Edirne'de, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar'da pehlivanlar, üçüncü günde Sarayiçi Er Meydanı'na çıktı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 10.00'da Küçük Orta Küçük Boy, Tozkoparan Boy, Teşvik 2 Boy, Minik 1 ve Minik 2 Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boy ve Baş Altı ve Başpehlivanlık kategorilerinde üçüncü ve son gününde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlandı. Tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nda peşrev çekerek, kıran kırana güreşti.

Başpehlivanlık çeyrek finali saat 13.00'de

658.'si düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin çeyrek final başpehlivan güreşleri öğlen saat 13.00'de başlayacak. Çeyrek finale kalan başpehlivanlar, "İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Ünal Karaman, Orhan Okulu, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu" yarı final için mücadele edecekler. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Kırkpınar, Edirne, Spor

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