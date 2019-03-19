2019 Koleksiyonu İle Mevsime Yeni Enerji

Doğal ışıltısıyla yeni mevsimin habercisi çiçek desenleri, örme üstüne baskı, puantiye ve boncuk işlemeleri en ön sıralarda yerini alıyor.

Siyah ve grilerin hakimiyetine eşlik eden pembeler, enerjik kırmızılar ve turuncular, mevsimin habercisi yeşiller, yılın favori rengi mercan, sarı, tarçın ve pastel tonlar, koleksiyonun geniş renk skalası arasında sokak modası stiliyle harmanlanıyor.

Pullar, yıldız işlemelerle hareketlenen Jean ceketler ve aynı renk tonundaki jeanler ile Twist İlkbahar 2019 Koleksiyonu'na eğlenceli bir yorum katıyor.

Şehrin durmak bilmeyen enerjisine eşlik eden bina desenleri, tulum ve pantolonlarda ortaya çıkıyor. Bomber ceketlerde hayat bulan işlemeli kuş nakışları, geçmişe gönderme yapan renk ve desen karması; taşlı slogan baskı ve tüllü tshirt'ler Twisterları 80'li yıllara doğru geçmişe yolculuğa davet ediyor.

Maksimal leopar desenler, trikolarda ve pantolonlarda kendini belli ederken, zincirli şal desen, gömlek ve etekler mevsim modunu hızla yükseltiyor.

Kaynak: Bültenler