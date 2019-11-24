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2019 Kpmg Küresel Ceo Araştırma Sonuçları Açıklandı

KPMG Küresel CEO Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

24.11.2019 02:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 02:04
KPMG Küresel CEO Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Bu yıl, beşinci kez gerçekleştirilen araştırmada, ekonomiye yön veren 11 ülkeden bin 300 CEO değerlendirmeye alındı. 'den 25 CEO'nun görüşlerini paylaştığı "Çevik Olmak ya da Geride Kalmak" başlığıyla yayımlanan araştırma sonucuna göre, yıllardır süren geleneksel iş modellerinin büyük bir hızla değişimden geçtiği görüldü.  Sonuçlara göre; teknoloji, dönüşümü erteleyen şirketleri risk altında bıraktı. CEO'lar, yönettikleri şirketin sektörlerinde var olmaya devam etmesi için 'çeviklik' yeteneğine sahip olması gerektiğini söyledi.

KPMG Türkiye Levent Ofisi'nde gerçekleşen "Çevik Olmak ya da Geride Kalmak" etkinliğinde, bir çok farklı sektörden katılımcı yer aldı.

KPMG Küresel CEO Araştırma sonuçlarına buradan; https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2019/10/2019-ceo-outlook.html ulaşabilirsiniz.
2019 Kpmg Küresel Ceo Araştırma Sonuçları Açıklandı

Türkiye, CEO, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv


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