Haberler » Güncel » 2019 Kuala Lumpur Zirvesi - Haber

2019 Kuala Lumpur Zirvesi

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslüman ülkelerin kendi teknolojilerini üretmesi ve geliştirmesi gerektiğini belirtti.

19.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:522019 Kuala Lumpur Zirvesi
KUALA Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslüman ülkelerin kendi teknolojilerini üretmesi ve geliştirmesi gerektiğini belirtti.
2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Zorluklar" forumunda konuşan Başbakan Mahathir, milli kalkınmada teknolojik ve endüstriyel gelişimin önemine vurgu yaptı.
Malezya'nın bu alanda başlattığı uzun vadeli girişimlere değinen Mahathir, "Kalkınma planlarımız sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda beşeri sermaye ve çevrenin korunmasına da odaklanmaktadır." dedi.
Mahathir, bugünkü şartlarda Malezya'nın kalkınma planlarında karşılaştığı en büyük problemin, teknolojik gelişmelerin maliyeti ve çevreye verdiği zarar olduğunu vurguladı.
Bugün Müslüman milletlerin, gayrimüslimlerin ürettiği teknolojiye bağlı olduğunun altını çizen Mahathir, "Onların ürettiği teknolojiyi biz tam yakalarken onlar çoktan başka bir teknolojik ilerlemeye başlamış oluyorlar. O halde bizim bu gelişime kendimizi alıştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Mahathir, Müslüman milletlerin yerli üretimlerini yapıp kalkınmaktan başka çaresi olmadığını belirterek "Eğer kendi teknolojimizi yaratıp geliştirmeye başlamazsak sürekli diğer gelişmiş ülkelerin hızına yetişmeye uğraşacağız." dedi.
Malezya Başbakanı, Kuala Lumpur Zirvesi'nin Müslüman ülkeler için bu alanlarda somut gelişim planları başlatmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:47 "Sigara kaçakçılığının boyutu 3,5 milyar dolara ulaştı" - Haber
12:46 TOKİ müjdesi Adanalıları sevindirdi - Haber
12:46 Bakan Yardımcısı Sayan: Google servislerinde global sorun var - Haber
12:46 Söke'de kaçak tarihi eser kazısına 7 gözaltı - Haber
12:46 70'lik eller "aktif yaşlanma" için oyun hamuru yoğuruyor, lego yapıyor - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
19.12.2019 12:48:17