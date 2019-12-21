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2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapanış töreniyle sona erdi

KUALA Malezya'nın Perak eyaleti Kralı Sultan Nazrin Muizzuddin Şah, İslam dünyasındaki mülteci sorununa dikkati çekerek, "Tıpkı Peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde Ensarların, muhacirleri ağırladığı gibi onlara ulaşıp yardım etmeli ve daha fazlasını yapmalıyız." dedi.

21.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:02 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapanış töreniyle sona erdi
KUALA 'nın Perak eyaleti Kralı Sultan Nazrin Muizzuddin Şah, İslam dünyasındaki mülteci sorununa dikkati çekerek, "Tıpkı Peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde Ensarların, muhacirleri ağırladığı gibi onlara ulaşıp yardım etmeli ve daha fazlasını yapmalıyız." dedi.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi, kapanış töreni ile sona erdi.
Sultan Nazrin, kapanışta yaptığı konuşmada, İslam dünyasındaki mülteci sorununa değindi. Müslüman ülkelerin genel olarak mülteciler için yeterli adımları atmadığını vurgulayan Sultan Nazrin, mültecilere yardım edilmesi çağrısında bulundu.
Sultan Nazrin, "Tıpkı Peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde Ensarların, muhacirleri ağırladığı gibi onlara ulaşıp yardım etmeli ve daha fazlasını yapmalıyız." dedi.
Dünyanın birçok Müslüman ülkesinde savaştan ve baskıdan kaçan milyonlarca mültecinin, uzun yıllar sürecek çözümleri bekleyemeyeceğini belirten Sultan Nazrin, "Onların mücadelesi çok basit bir şekilde hayatta kalmaktan başka bir şey değil." ifadesini kullandı.
Sultan Nazrin, Suriyeli mültecilerin dramına değinerek, Türkiye ve Lübnan gibi ülkeler dışında Müslüman ülkelerin Suriyelilere yardım etmediği gerçeğinin altını çizdi.

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel

Kaynak: AA

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