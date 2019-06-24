2019 LGS sonuçları açıklandı! Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 139 bin öğrenci nitelikli okullara yerleşmek için gün sayıyor. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunun ise 25 Haziran'da öğrencilerle paylaşıma açılacağı düşünülüyor.LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS sınav sonuçları 2019…

2019 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 25 HAZİRAN'DA AÇIKLANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı2nın düzenlediği LGS 1 Haziran'da yapıldı ve sonuçları ise açıkladı. Adaylar ise sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler. Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas kontenjan tabloları da 25 Haziran'da açıklanacak. Söz konusu tablolarda okulların önceki yıl yerleştirmelerinin en düşük ve en yüksek puanlarına da yer verilecek.

ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARI ANALİZ EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinde 2019 Ortaöğretime Geçiş Sınavı'na giren öğrencilerin sınav performansları incelenerek, detaylı analizler yapıldı. Buna göre, 2019 Merkezi Sınavı 1 Haziran 2019'da sözel bölümü saat 09.30, sayısal bölümü saat 11.30'da başlayan iki oturum halinde uygulandı.

Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi. Sayısal bölümde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde toplam 40 soru soruldu ve öğrencilere 80 dakika süre verildi.

SORU İPTALİ YOK

Merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu, bu öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555'i sınava katıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin yüzde 85,08'i merkezi sınava katıldı. Sınav sonrasında her iki oturuma ait hiçbir soru iptali olmadı.

74 ÖZEL OKUL LGS İLE ÖĞRENCİ ALIYOR

LGS 2019 sonrasında; 1531 Mesleki ve Teknik Anadolu, İmam Hatip, Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler lisesindeki toplam 139 bin 660 kontenjana öğrenci alınacak. Ayrıca 74 özel okul da LGS puanını kullanacak. Öğrencilerin yüzde 10'u sınavla, yüzde 90'ı ise adrese dayalı yerleştirmeyle liselere kayıt olabilecek.