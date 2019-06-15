2019 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi!

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurmuştu. 1 Haziran 2019 Cumartesi tarihinde yapılan sınav sonrasında öğrenciler, LGS sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladılar. Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarına haberimizin detayından erişebilirsiniz. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınav sonuçlarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?



Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

LGS Sözel Bölüm Soru ve Cevap Anahtarı

LGS Sayısal Bölüm Soru ve Cevap Anahtarı