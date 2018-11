2019 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri

08 Kasım 2018 Perşembe 23:38



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Zehra Zümrüt Selçuk , "Toplumda bizim anladığımız anne anlayışı, her çocuğa sahip çıkan, bir çocuğun tasasını çeken, her kadın bir annedir" dedi. Bakan Selçuk , 2019 merkezi yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Zehra Zümrüt Selçuk, ilk yüz günde gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsederek, "Okul destek projesi kapsamında çocuklarımızın sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik faaliyetler sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarını, içten dönüşümlü nitelikli işgücü için geleceğin mesleklerine gençlere yönelik mesleki eğitim kursları ve iş başı eğitim programları düzenlenmesini sağladık. Cihaza bağımlı hastanın elektrik faturasının 200 TL 'isine kadar ödenmesini sağladık. Çoklu doğum yardımını getiriyoruz. Sosyal yardım yararlanıcılarını, 80 binin aşkın kişinin mesleki eğitim kurslarına, istihdam olanaklarına, toplum yararına programlarına yönlendirilmesine katkı sunduk. Sosyal hizmet merkezlerimizin sayısını 298 'den 316'ya çıkardık" ifadelerini kullandı.Annelik ile doğurganlığı farklı algıladıklarını kaydeden Selçuk, "Toplumda bizim anladığımız anne anlayışı, her çocuğa sahip çıkan, bir çocuğun tasasını çeken, her kadın bir annedir" dedi.Sosyal yardımlara ilişkin soruya Bakan Selçuk, "Sosyal yardımların artıyor olmasının yoksulun artmasının bir göstergesi olarak sunulması yanıltıcı. Vatandaşlarımızın sosyal yardımlar hakkında farkındalık düzeyi arttı. Yardıma erişim kaynaklarını çeşitlendirdik. Yardıma erişim sürecini kolaylaştırdık. Sosyal güvenceli olup sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sosyal yardım verdik. Hayata geçirdiğimiz sosyal tematik yardım programları ile daha önce kavram dışı bırakılan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza uygun destek sağladık. Haliyle yararlanıcı sayısı artışı yoksulluğu n artmasından ziyade daha fazla vatandaşımıza daha fazla yardım çeşidiyle ulaşan sosyal devlet uygulamamızın yaygınlaşmasından kaynaklanmaktadır" şeklinde konuştu.Seçimlerle sosyal yardımların ilişkisi olduğunu söylemenin kaynağı olmadığını ifade eden Selçuk, "Mevzuat gereği düzenli şekilde uygulanan sosyal yardım takvimi seçim takviminden gayet bağımsız ilerliyor. Yürütülen yardımlarla seçimler arasında bağ kurmanın rasyonel olduğuna inanmıyorum" diye konuştu.İşsizlik Fonu'na ilişkin soruya da Bakan Selçuk, "İşsizlik Sigorta Fonu İŞKUR tarafından yasal düzenlemeler çerçevesinde yönetiliyor. Fon üç ayda bir bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenmekte ayrıca Sayıştay 'ın denetimine tabidir. Fondan, Karayollarına herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir. Yapılan tüm işlemler sonucunda karlı işlemler yapıyoruz ki, şu anda fonumuz 125 milyar TL'ye ulaşmış durumda" ifadelerini kullandı. - ANKARA