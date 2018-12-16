İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu Coğrafyada Kimse Bize Rağmen Oyun Kuramaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Deyr el Zor'da DEAŞ ile PYD/ PKK'nın petrol taşıma pazarlığının olduğunu belirterek, "Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz, ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister Amerika Birleşik Devletleri olsun. Bu kadar çok net ve açıktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"DEAŞ İLE PYD PETROL TAŞIMA PAZARLIĞI YAPIYOR"

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ile 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmeleri devam ediyor. İçişleri, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçeleri görüşüldü.



Görüşme sırasında milletvekillerine hitap eden Soylu, şu anda Deyr el Zor'da DEAŞ'la PYD'nin ve PKK'nın petrol taşıma pazarlığının olduğunu belirterek, "Bu pazarlığı sinsi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri izliyor ve buradan kendi payına düşeni beklemeye çalışıyor; bu, çok nettir. Bu tabloyu görmeden ne Türkiye'yi tahlil edebiliriz ne de önümüzdeki meselelere bakabiliriz. Bugün Hükümetimizin ortaya koyduğu bütün felsefe, ortaya koyduğumuz bütün politikalar, gerçekleştirdiğimiz bütün adımlar bu fotoğrafa bu güzel ülkeyi, bu memleketi." dedi.

"KİMSE BİZE RAĞMEN OYUN KURAMAZ"

Türkiye'nin sınır güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Soylu, "Bu ülkeyi birileri teslim almaya çalışıyorlar, oyunu kurmaya çalıştılar ama biz bu oyuna müsaade etmedik. Bakın, Irak'ın kuzeyinde, sözde bir referandumla beraber yeni bir devlet kurmanın eşiğine gelen ve bunu bir şekilde hem tahrik eden hem de destekleyenlere karşı aslında tarihin oyununu İran'la, Irak'la hemen bir araya gelerek biz kurduk. Şunu çok net söyleyeyim; bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz, ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister Amerika Birleşik Devletleri olsun. Bu kadar çok net ve açıktır." ifadelerini kullandı.