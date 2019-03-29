2019 Miraç Kandili Ne Zaman?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gün olan Miraç Kandili ne zaman? 2019 Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Müslüman alemi için en önemli günlerden biri olan Miraç; Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Müslüman alemi tarafından da bu gece, her yıl Miraç Kandili olarak kabul edilir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

2019 yılı Diyanet Dini Günler Takvimi bir süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı ve buna göre Miraç Kandili bu yıl 2 Nisan 2019 Salı gününe rastlayacak.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREK İBADETLER NELERDİR?

En hayırlı günlerden Miraç Kandili'nde; yatsı namazından sonra 12 rekât namaz kılınır. 2 rekâtta bir selâm verilir. Her rekâtta bir Fâtiha, 10 İhlâs okunur. Namazın ardından 100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim", 100 defa istigfar, 100 defa salâvat okunur. Ayrıca; 10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum", 10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed", 10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak büyük sevaptır.

Miraç gecesi; Kur'ân–ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli, Kur'an'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Peygamber Efendimiz (sas)'e dualar okunmalı, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma bilinci tazelenmeli. Kaza ve nafile namazları kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar ayrıca kılınabilir. "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî konularda derin düşüncelere girilmeli. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı, günahlara samimi olarak tevbe edilmeli.