2019 Motobike İstanbul Kapılarını Açtı

Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA.COM - Motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.Motosiklet ve bisiklet severlerin merakla beklediği fuarınaçılışı Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, Milletvekili KenanSofuoğlu, Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bülent Kılıçer, Motul TürkiyeSatış Müdürü Kerem Oyılmaz ve Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke tarafındanyapıldı.Heyecana ortak oldularMotobike Istanbul 2019'un ana sponsoru madeni yağ sektörününmarkalarından olan MOTUL olurken, Garanti Bankası fuarın Platinum Sponsoru,Aytemiz Fuar Sponsoru, Quick Sigorta Sigorta Sponsoru, Super FM Radyo Sponsoru,KTM ise Gösteri Sponsoru oldu. Ziyaretçilere ve sektöre hazırladıklarıaktiviteler ve sundukları hizmetlerle fuara değer katan sponsorlar, dört günboyunca motosiklet ve bisiklet tutkunlarının heyecanına ortak olacak.Prestijli markaların fuarıBu yıl 11. kez kapılarını açan Motobike Istanbul yine enprestijli markaların ardı ardına yaptığı yeni model lansmanlarıyla renklendi.Ziyaretçiler bu yıl da önemli motosiklet markalarının yeni modellerine büyükilgi gösterdi. Dört gün boyunca devam edecek fuarda motosiklet tutkunları; BMW,Ducati, Honda, Harley Davidson, Triumph, Yamaha, Vespa, KTM, Kral, Kuba, CFMoto, Volta, SYM, Bajaj, Polaris, Citycoco, Moto Gusto, Husqvarna, Yuki ve dahabirçok prestijli markanın yeni modellerini yakından görme fırsatı yakalayacak.Unutulmaz deneyimlerHer yıl olduğu gibi bu yıl da seminer ve gösteri programlarıile Motobike Istanbul ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Açılış günümotosiklet akrobasi gösterileri ile nefes kesen Birkan Polat ve Onur Duva, fuarboyunca gösteri alanında motosiklet tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatmayadevam edecek. "Motobike Academy" kapsamında, konusunda uzman kişilerin yeralacağı yoğun bir söyleşi ve eğitim programı da Motobike Istanbul'daziyaretçileri bekliyor. Güvenli sürüş eğitimleri, kış rotaları, Motovloggerlarile söyleşiler "Motobike Academy" kapsamında yer alacak konuların bazıları.Sektörün ileri gelenleri buradaDört gün boyunca motosiklet ve bisiklet sektöründen Kerem AHero, Serkan Özbay, Ersoy Akkartal, Kemal Tuğrul Sümer, Asil Özbay, ErkinYeşil, İlayda Yağmur Yılmaz, Özge Öztimur, Nesli Avcı, Adile Yavuz, SürenBayan, Gülşah Merve Yüksel, Ömer Faruk Toprak, Murat Çopur, Yahya Dai, BuketDoran, Ozan Musluoğlu, Serdar Barçın, Emre Sen, Burak Ersöz, Özge Öztimur gibiönemli konuklar Yigit Top'un moderatörlüğünde ziyaretçilerle buluşmaya devamedecek. Ayrıca, Türkiye'nin yetiştirdiği genç yetenekler Toprak Razgatlıoğlu,Deniz ve Can Öncü kardeşler ile canlı video konferansı yapılacak. Cumartesigünü saat 11: 30'da ise "Altın Elbiseli Adam" Barkın Bayoğlu'nu anma programıgerçekleşecek.The post 2019 Motobike İstanbul kapılarını açtı appeared first on Carmedya.