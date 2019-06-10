2019 Mudanya'da yaz temizliği

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri; Mirzaoba, Küçükyenice, Göynüklü, Altıntaş, Çağrışan, Kumyaka, Mudanya ve Burgaz'daki park, sokak ve caddelerde ot temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Mudanya Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklardan oyun parkları ve ortak yaşam alanlarına kadar ilçe genelinde temizlik çalışmasını bayramda da sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, Mirzaoba, Küçükyenice, Göynüklü, Altıntaş, Çağrışan, Kumyaka, Mudanya ve Burgaz'daki park, sokak ve caddelerde ot temizleme çalışması gerçekleştirdi. Daha temiz bir Mudanya için çalıştıklarını ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, " Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, cadde ve sokakları temizlemeyi sürdürüyor. Çimler biçiliyor, yabani otlar temizleniyor. Parklarda yeşillendirmeler yapılıyor. Bakım isteyen parklarımızın bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmamız, sırasıyla tüm mahalle ve sokaklarımızda devam edecektir. Mudanyalı hemşerilerimin huzurla, mutlulukla ve sağlıkla yaşaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğız" dedi.

Kaynak: Bültenler