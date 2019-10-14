Haberler » Güncel » 2019 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2019 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2019 Nobel Ekonomi Ödülü, küresel yoksullukla mücadele konusundaki deneysel çalışmalarından dolayı Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'e verildi.

14.10.2019 13:30

Bu yılki Nobel ödülleri sahiplerini buldu. Son olarak Nobel Ekonomi ödülüne laik görenlerin isimleri açıklandı.

2019 Nobel Ekonomi ödülü, küresel yoksulluğu azaltma konusundaki deneysel yaklaşımları için Hintli Abhijit Banerjee, Fransız Esther Duflo ve Amerikalı Michael Kremer'e verildi. Ekonomi ödülü alan isimlerin ortaya koyduğu çalışmaların yoksullukla mücadele konusunda önemli gelişmeler sağladığı belirtildi.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN EN GENÇ İSİM OLDU

1972 doğumlu olan Esther Duflo, Ekonomi Ödülü'ne laik görülen en genç kişi ve bu alanda ödül alan 2. kadın oldu.

NOBEL ÖDÜLÜ ALAN İSİMLER

Nobel Tıp Ödülü'nü 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza, Fizik Ödülü'nü ise James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazanmıştı. Kimya Ödülü'ne John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino layık görülürken, 2018 Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'e, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke'e verildi. Nobel Barış Ödülü ise Etiyopya ve Erite halklarının barışı için yaptıklarından dolayı Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verilmişti.

2019 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

Edebiyat, Ekonomi, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:39 Diyarbakır vekillerin de olduğu hdp'lilerden polise sıcak su ve cam bardaklı saldırı
15:39 Konya bakan kurum güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz
15:39 Caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama
15:34 Çocuklar doyasıya eğlendi
15:39 Kıbrıs türk halkından, barış pınarı harekatı'na tam destek
15:39 DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı
15:38 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
14.10.2019 15:39:58