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2019 Nobel Tıp Ödülü kazanan Gregg L. Semenza kimdir?

2019 Nobel Tıp Ödülü kazananları belli oldu. Nobel Tıp Ödülü, hücre alanındaki çalışmalarından dolayı ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verildi. Peki, Gregg L. Semenza kimdir?

07.10.2019 16:332019 Nobel Tıp Ödülü kazanan Gregg L. Semenza kimdir?

Nobel Tıp Ödülü kazananları, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından açıklandı. ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe hücrelerin oksijeni kullanması konusundaki çalışmalarından ötürü bu ödüle layık görüldüler. Peki, Gregg L. Semenza kimdir?

GREGG L. SEMENZA KİMDİR?

1956 yılında ABD'nin New York kentinde doğan Semenza, lisans eğitimini Harvard Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Duke Üniversitesi'nde çocuk doktorluğu uzmanlığını tamamlamıştır. Johns Hopkins Üniversitesinde bağımsız bir araştırma grubu kuran Semenza, halen aynı üniversitede profesör olarak ders vermekte ve üniversiteye bağlı Hücre Mühendisliği Enstitüsü'nde program direktörlüğünü yürütmektedir.

2019 Nobel Tıp Ödülü kazanan William Kaelin kimdir?2019 Nobel Tıp Ödülü kazanan William Kaelin kimdir?


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