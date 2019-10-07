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2019 Nobel Tıp Ödülü kazanan Peter J. Ratcliffe kimdir?

2019 Nobel Tıp Ödülü kazananları belli oldu. Nobel Tıp Ödülü, hücre alanındaki çalışmalarından dolayı ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verildi. Peki, Peter J. Ratcliffe kimdir?

07.10.2019 16:362019 Nobel Tıp Ödülü kazanan Peter J. Ratcliffe kimdir?

Nobel Tıp Ödülü kazananları, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından açıklandı. ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe hücrelerin oksijeni kullanması konusundaki çalışmalarından ötürü bu ödüle layık görüldüler. Peki, Peter J. Ratcliffe kimdir?

PETER J. RATCLIFFE KİMDİR?

1954 yılında İngiltere'nin Lancashire kentinde doğan Ratcliffe, Cambridge Üniversitesinde tıp eğitimini tamamladıktan sonra Oxford Üniversitesinde nefroloji (böbrek bilimi) alanında uzmanlık çalışmaları yürüttü. Halen Oxford Üniversitesinde profesör olarak görev yapan Ratcliffe, Londra'daki Francis Crick Klinik Araştırmalar Enstitüsü ile Oxford'daki Target Discovery Enstitüsünün direktörlüğünü yürütmektedir ve Ludwig Kanser Araştırma Enstitüsünün üyesidir.

2019 Nobel Tıp Ödülü kazanan Gregg L. Semenza kimdir?2019 Nobel Tıp Ödülü kazanan Gregg L. Semenza kimdir?

2019 Nobel Tıp Ödülü kazanan William Kaelin kimdir?2019 Nobel Tıp Ödülü kazanan William Kaelin kimdir?


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