2019 Nobel Tıp Ödülü kazanan William Kaelin kimdir?

2019 Nobel Tıp Ödülü kazananları, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından açıklandı. ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe hücrelerin oksijeni kullanması konusundaki çalışmalarından ötürü bu ödüle layık görüldüler. Peki, William Kaelin kimdir?

WILLIAM KAELIN KİMDİR?

1957 yılında ABD'nin New York kentinde doğan Kaelin, Duke Üniversitesinde tıp eğitimini tamamladı. Ardından Johns Hopkins Üniversitesinde İç Hastalıkları ve Onkoloji alanlarında uzmanlık çalışmaları yürüten Kaelin, üniversiteye bağlı Dana-Farber Kanser Enstitüsünde araştırmacı olarak çalıştı. Harvard Üniversitesinde profesör olan Kaelin, Howard Hughes Tıp Enstitüsünde araştırmalarını sürdürmektedir.