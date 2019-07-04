2019 Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Yeni zamla öğretmen maaşları ne kadar?

Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte memur, emekli, SKK ve BAĞKUR emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da ortaya çıktı. Öğretmenlerin ve emekli öğretmenlerin maaşlarına yapılan 2019 Temmuz zammı günün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Öğretmenlere, Temmuz ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 1.01 enflasyon farkı yansıyacak. 2019 Temmuz ayı zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar…

ÖĞRETMEN MAAŞLARI ZAM ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine göre; 2019'un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. Buna bağlı olarak da SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019'un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece öğretmen ve emekli öğretmen maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılmış olacak.

YENİ ZAMLA ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Yeni zamlı öğretmen maaşları açıklandı. Düzenlemenin içinde emekli öğretmenlerin de alacakları ücretlere yer verildi. 2019 Ocak ayından bu yana 2 bin 926 lira alan emekli öğretmenler, yılın ikinci yarısında 3 bin 102 lira aylık alacak. Ocak ayından bu yana 4 bin 737 lira maaş alan görevdeki öğretmenler ise 5 bin 022 lira maaş alacak.Öğretmen ve emekli öğretmen maaşlarına bir sonraki zamların ise 2020 Ocak ayında yapılması bekleniyor.

2019 EK DERS ÜCRETLERİ

Öğretmen ve emekli öğretmenlerin maaşlarına yapılan zamların yanı sıra 2019 yılı ek ders ücretleri de belirlendi. Örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2019 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek. İşte o oranlar:

*2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, ikinci 6 ay için; yüzde 3,5,

*2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması konusunda anlaşıldı.

Öte yandan 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması durumunda enflasyon farkı da ödenecek. Öğretmenler, yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.