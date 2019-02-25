2019 Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Yönetmen Ödülünü Alan, Meksikalı Yönetmen Alfonso Cuaron Oldu

2019 Oscar Ödülleri, muhteşem törenle sahiplerini buldu. 91'inci Oscar Akademi Ödüllleri'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron aldı.

ÖDÜL TÖRENİNİ TOPLUCA SEYRETTİLER

Meksikalı başarılı yönetmen Cuaron'un Oscar'daki başarısı, ülkesi Meksika'da büyük sevinç yarattı. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni'ni Meksikalılar açık havada bir araya gelerek topluca seyretti.

ÜLKESİNDE BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI

Oscar'ın en büyük ödüllerinden olan En İyi Yönetmen ödülünün açıklanmasını heyecanla bekleyen Meksikalıların Alfonso Cuaron adını duymasıyla sevinci katlandı.

ALFONSO CUARON KİMDİR?

Başarılı yönetmen Alfonso Cuaron, Mexico'nun Mexico City şehrinde 1961 yılında doğmuştur. Babası Alfredo Cuarón yıllar boyunca Amerikan hükümeti için nükleer fizikçi olarak çalışmıştır. İki erkek kardeşi vardır. Kardeşi Carlos kendisi gibi sinemacıdır. Diğer kardeşi Alfredo ise korumacı bir biyologdur.

Mexico'da bulunan National Autonomous üniversitesinde sinema bölümünü okumuştur. Ayrıca, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos'de hem sinema hem de felsefe okumuştur. Bu üniversitede tanıştığı Carlos Marcovich ile Emmanuel Lubezki sayesinde ilk kısa filmini çekerek profesyonel yönetmenlik kariyeri için ilk adımı atmış oldu.

Alfonso, 2013 yılında gösterime giren "Gravity" (Yerçekimi) isimli başrollerde Sandra Bullock ile George Clooney'in yer aldığı dev yapımın yönetmenliğini üstlenmiştir. Aynı zamanda bu filmin senaristi ve yapımcısıdır.