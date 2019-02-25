2019 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu. En İyi Film Ödülü'nü Green Book Aldı

91'nci Oscar (Akademi) Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen oscar törenine birçok ünlü isim katıldı. Yılın en iddialı filmleri ve oyuncularının aday gösterildiği Oscar'da, 2019'un En İyi Film Ödülü'nün sahibi Green Book adlı film oldu.

EN İYİ FİLM: GREEN BOOK

Yönetmenliğini Peter Farrelly'in yaptığı Green Book (Yeşil Rehber) ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony'nin hikayesini anlatıyor.

BOHEMİAN RHAPSODY'İ GERİDE BIRAKTI

Green Book (Yeşil Rehber) filminin, favoriler arasında olan Roma, The Favourite ve Bohemian Rhapsody filmlerine karşı En İyi Film Oscar'ını kazanması, gecenin en büyük sürprizi oldu. Filmin yapımcıları Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, yönetmenler Peter Farrelly ve Nick Vallelonga ödülü almak üzere sahneye birlikte çıktı.

"GREEN BOOK" KONUSU

Yeşil Rehber, ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony'nin hikayesini anlatıyor. Tony Lip, Bronx'taki bir İtalyan Amerikan mahallesinde yaşamaktadır. Ünlü Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley ise konser turu için hazırlanmaktadır. Ünlü müzisyen tur kapsamında Manhattan'dan güneye doğru birçok yere gidecektir. Kendisi ile şehir şehir gezecek bir şoför arayışında olan Shirley, bir süredir işsiz olan Tony'yi işe alır. Tony, yolculuk sırasında Afro-Amerikalılar için güvenli olan güzergahları kullanabilmek için "The Green Book" isimli kılavuzdan yardım alır. Dr Shirley ve Tony çıktıkları bu yolculukta ırkçılıkla, tehlikeyle ve beklenmedik nezaketle karşılaşır. İkili bu zorlu yolculuklarında farklılıklarını bir kenara bırakmak zorundadır.

FİLMİN YÖNETMENİ: PETER FARRELLY

Filmin yönetmen koltuğunda Peter Farrelly oturuyor. Senaryosunu yönetmen Farrelly, Brian Hayes Currie ve Nick Vallelonga'nın birlikte kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Linda Cardellini, Don Stark, David An, Sebastian Maniscalco gibi isimler yer alıyor.