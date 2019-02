2019 Oscar Ödülleri Töreni'nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Olivia Colman Aldı

91. Oscar Akademi Ödülllerinde En İyi Kadın Oyuncu olarak belirlenen Olivia Colman, Kraliçe Anne karakteri ile ödülün sahibi oldu.

KOMEDİ DİZİSİYLE ÜNLENMİŞTİ

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Colman, Channel 4 (Britanya)'da yayınlanan komedi dizisi Peep Show (2003-15)'de Sophie Chapman karakteri ile tanınıyor.

OLIVIA COLMAN KİMDİR?

Olivia Colman, 1974 yılında İngiltere'nin Norwich kentinde dünyaya geldi. Asıl Adı Sarah Caroline Olivia Colman olan başarılı oyuncu, The Iron Lady filmi ile şöhret olmuştu.

91. Oscar Akademi Ödülllerinde En İyi Kadın Oyuncu olarak belirlenen Olivia Colman, Channel 4 (Britanya)'da yayınlanan komedi dizisi Peep Show (2003-15)'de Sophie Chapman karakteri ile tanınır. Oynadığı diğer televizyon komedi dizilerinden bazıları ise şunlardır; Green Wing (2004-06), Beautiful People (2007), Rev (2010-14) ve Twenty Twelve (2011-12). Ayrıca That Mitchell and Webb Look (2006-08)'de yanı sıra Peep Show yıldızları David Mitchell ve Robert Webb ile çeşitli rollerde oynamıştır. Daha önce BAFTA ödülü kazanmıştır.