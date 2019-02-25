2019 Oscar Ödüllerinde Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'nü Roma Aldı

Bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri dağıtıldı. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde yabancı dilde en iyi film ödülünü Alfonso Cuaron'un yönettiği Roma aldı. Film aynı zamanda Netflix'te yayınlanıp Oscar'a aday olan ilk film özelliği de taşıyor.

Roma Filmi, Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapmış ve En İyi Film dalında Altın Aslan ödülü, 2 dalda Altın Küre kazandı.

ROMA FİLMİ KONUSU

Film, yönetmenin 1960'larda ve 70'lerde Meksiko'da büyüdüğü yıllarda bölgede yaşanan olaylara dayanıyor. Siyah beyaz olarak filme çekilen Roma, 1970'lerin başında, Mexico'daki Roma mahallesinde geçiyor ve kişisel, sosyal ve politik çekişmeler sırasında bir ailenin dengesini korumaya çalışmasını konu alıyor. Orta sınıf bir ailenin evinde hizmetçilik yapan Cleo'yu merkezine alan filmde, aile evde yaşanan değişikliklerle boğuşurken, sokaklarda ise Meksika hükümetin desteklediği milisler ve öğrenci göstericiler arasında büyük bir çatışma vardır.

BİR ODA DOLUSU TERK EDİLMİŞ KADINLAR

Cleo, Meksiko'nun orta sınıf ailelerinin yaşadığı bir Roma mahallesinde bulunan bir evde hizmetçi olarak çalışan genç bir kadındır. Bir yandan ev işleri ile uğraşan Cleo, bir yandan da evdeki dört çocukla ilgilenir. O tüm zamanını hizmetlisi olduğu evde geçirse de kendisine ait bambaşka bir dünyası vardır. Genç kadın, gönlünü Fermin adındaki bir adama kaptırmıştır. Fakat bu ilişki pek de Cleo'nun düşlediği gibi sonuçlanmaz. Bu sırada evin dört çocuk annesi olan hanımı Sofia, kocasının yokluğu ile başa çıkmaya çalışır. Birbirinden farklı hayatlara sahip olsalar da benzer travmalar yaşayan Cleo ve Sofia, siyasi kargaşanın hüküm sürdüğü bir ortamda birbirlerinin en büyük destekçisi olur.

ROMA FİLMİ OYUNCULARI

Filmde Cleo rolünü canlandıran Yalitza Aparicio, Roma filmi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Ve daha önce anaokulu öğretmeni olduğu öğrenildi. Diğer önemli isimler ise sık sık görmeye alışık olduğumuz Marco Graf, Yalitza Aparicio ve Daniela Demesa yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini "Büyük Umutlar", "Harry Potter ve Azkaban Tutsağı", "Y Tu Mama Tambien", "Son Umut" ve "Yerçekimi" gibi başarılı filmler ile karşımıza çıkan iki Oscar ödüllü Alfonso Cuaron üstlendi.

FİLM TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Netflix filmi olması ile de bir özellik taşıyan Roma, bazı ünlü yönetmenlerin olumsuz eleştirilerine de maruz kalmıştı. Usta yönetmen Steven Spielberg, Netflix filmlerinin Oscar'a aday gösterilmemesi gerektiğini belirterek, TV formatındaki filmlerin Akademi Ödülü adaylığını hak etmediğine inandığını söyledi. Filmin yönetmeni Cuaron ise konuyla ilgili filmlerin yalnızca sinema salonlarına hapsolmamasından yana olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Fazla salonda gösterime girmedi ama evlerin salonlarına girdi." dedi. Tüm tartışmalara rağmen Roma filmi 10 adaylıkla, aynı zamanda en çok adaylık kazanan yabancı film de olmuş oldu.